陳福海(中)指示相關設計要著重設施、環境及遊憩空間無障礙之規劃，打造一座「無障礙共融式遊戲場」。(于家麒攝)

陳福海提醒需注意滿足停車需求，可從現有的中正公園平面區塊進行規劃。(于家麒攝)

規劃的大型共融公園，將連結榕園園區、太湖水憩、光華園酒窖至白龍潭出海口成帶狀遊憩區。(于家麒攝)

為發展地區觀光，配合「金門亮點計畫」平衡東西半島發展，縣長陳福海特別邀集金湖鎮長陳文顧及相關局處首長前往太湖中正公園周邊林地現勘，規劃打造一座大型親子共融公園，將連結榕園、八二三戰史館、太湖水憩、光華園酒窖至白龍潭出海口成帶狀休閒遊憩區，串聯金湖生活圈，預估投入總工程費用將接近新台幣2億元。

陳福海現勘時表示，烈嶼的習山湖公園已經建置完成，提供金西地區一處非常具有特色的親子遊憩空間，為區域均衡發展，東半島地區亦應著手建立一處全民共融公園場域，給金東鄉親一個舒適的休閒好去處。

陳福海說，經近日頻頻走訪許多處可能場址後，評估中正公園至昇恆昌金湖廣場區段之綠地廊帶位於大、小太湖周邊，生態景觀豐富，且鄰近市鎮具交通休憩之便利性，可以此為核心連結起大、小太湖與國家公園周邊景點，包括榕園、八二三戰史館、太湖水憩、光華園酒窖至白龍潭出海口，以整體空間規劃為思維打造東半島之共融遊憩公園，提供適合各族群鄉親、親子及遊客，不管在運動休閒、遊戲休憩、生態景觀等多種功能的遊憩場所，同時也能串連金湖生活圈，建構觀光休閒旅遊帶。

陳福海強調，共融式公園規劃應更重視特殊族群的使用性，未來相關設計要著重設施、環境及遊憩空間無障礙之規劃，打造一座「無障礙共融式遊戲場」，達到友善環境、空間美學的目標，讓不同行動能力、身心狀況及年齡層的民眾共同參與使用遊戲設施及空間場域。

此外，陳福海也提醒相關單位要注意滿足場域交通及停車需求，可從現有的中正公園平面區塊進行規劃；同時更要重視保護區域內既有之林木，善用現有環境資源，以環境整合方向辦理規劃。陳福海也指示業管單位儘速盤整周邊資源，優先進行規劃作業，並積極爭取中央經費補助，早日提供鄉親一處親子同樂、全民共享的適合休閒遊憩空間。