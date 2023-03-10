林務局南投林區管理處10日舉辦捐發票換樹苗活動，現場送出1萬2000株苗木，其中赤皮因橡實果實小巧精緻，還是少數低海拔可種植的殼斗科樹種，而葉背紫紅、結紅色果實的苗栗紫金牛，分別在10分鐘至20分鐘內被領取一空，領取民眾說：「赤皮的木材堅實，是很好的樹種，而且它的果實很可愛。」

「赤皮」的果實像知名宮崎駿的電影《龍貓》中，龍貓送給小妹妹的橡實。（林務局提供／楊靜茹南投傳真）

南投林管處及所轄5個工作站10日提供7種樹苗供換取，包括赤皮、竹柏、苗栗紫金牛、厚葉石閔木、金毛杜鵑、桃金孃、山黃槴，有人為了領取苗木，清晨6時許就帶著板凳來排隊，不到10時南投林管處已大排長龍，其中巨型喬木「赤皮」10分鐘就被換取一空。

葉背紫紅、結紅色果實的苗栗紫金牛，也很受歡迎。（楊靜茹攝）

領取「赤皮」的李先生說，赤皮的木材堅實，是很好的樹種，果實也很可愛，就像知名宮崎駿的電影《龍貓》中，龍貓送給小妹妹的橡實果實，是很漂亮的樹。

民眾捐1張發票做公益，可換取1株樹苗，每人最多可換取5株。（楊靜茹攝）

植樹達人教導領取苗木民眾，掘穴取容器兩倍寬度、加深20公分的植穴，依序放入有機肥料、表土，修除過長的苗木根系，將苗木直立放入植穴後，覆土壓實，苗木成長過程中水分要充足，定期檢視家中樹木健康情形，適時換盆、除草、施肥及修剪，避免病蟲危害。

林務局南投林區管理處10日舉辦捐發票換樹苗活動，清晨6時許陸續湧進民眾排隊領取。（楊靜茹攝）

南投林管處長李政賢表示，樹木透過行光合作用將空氣中的二氧化碳轉化成木材，達到固定二氧化碳的效果，簡稱為「固碳」，過去15年共植1400公頃的森林，這些林木每年可吸收大氣中約1萬3700公噸的二氧化碳，進而緩解全球暖化，希望民眾領回苗木能好好照顧，營造住家的「森」活圈。