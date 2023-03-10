詐騙集團花樣百出，為讓民眾能更加了解詐騙手法，澎湖縣政府特別商請縣長陳光復錄製廣播錄音，擔任打詐「澎湖隊長」，透過垃圾車穿梭大街小巷播放宣導錄音，提醒民眾千萬不要被騙，將反詐常識融入日常生活，讓民眾有感。

陳光復非常重視詐騙防制工作，身先士卒「獻聲」錄製防詐騙廣播錄音，並指示警察局、環保局及鄉、市公所清潔隊跨單位合作，動員本縣所有垃圾車、資源回收車強力推播，指導民眾如何辨別詐騙集團慣用的技倆。

這次的廣播錄音，陳光復以親切的台語向民眾溫情喊話，希望能加深民眾印象，並運用與庶民生活息息相關的垃圾車播音系統播送，將宣導觸角延伸大街小巷、士農工商。

澎湖縣政府警察局表示，近來假投資詐騙有明顯增加趨勢，其主要手法包括簡訊電話邀請入群組，誘買飆股、誘騙代操投資、假冒名人開設投資群組，安排群組假會員一窩蜂跟進投資，讓人陷於低風險、高獲利的錯覺，民眾一定要小心防範。