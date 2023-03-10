累計至2月，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為1.2％、4.4％及21.2％，累計稅後每股盈餘為0.56元。

2月遠傳總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，受惠於國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，總用戶數達到716.5萬，客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User，ARPU）持續領先同業，年增率2.8％，與行動服務營收雙雙締造連續24個月正成長的佳績。

遠傳2月份新經濟營收年增率達12％，維持雙位數成長。主要成長動能來自企業客戶的資通訊服務，以雲端服務和系統整合專案表現最為亮眼，個人用戶部分，遠傳friDay購物也有雙位數成長佳績。

遠傳積極推動5G進程，攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G遠距診療2.0」，完善社區慢性病與長照服務。

在5G技術應用持續超前佈署，遠傳率先與愛立信簽訂「B5G AI創新應用與永續網路合作備忘錄」（MOU），雙方將深化B5G（Beyond5G）網路前瞻技術合作，共同探索5G Advanced網路技術演進、以AI打造智慧節能網路、以及藉由開放「全球網路應用程式介面（Application Programming Interface，API）」推升遠傳新經濟成長等三大面向，插旗下一代技術發展，加速全球產業創新升級，邁向淨零永續發展。

「2023世界行動通訊大會」（Mobile World Congress，MWC）於西班牙巴塞隆納舉辦，遠傳總座井琪親率經營團隊出席。遠傳成功攜手國際大廠端出最新5G創新應用，展現堅強5G實力，與愛立信合作「AI節能網路應用」，可節省最高46％基地台能耗，目前已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手。

另外，與光寶科技、國立陽明交通大學電信工程研究所亦共同展出「B5G毫米波整合智慧反射板」，是台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案（5G mmWave Deployment Total Solution），結合多項毫米波技術、國際發明專利，可幫助企業專網或室內人潮熱區（Hotzone/Hotspot）自動化部署，快速提升覆蓋效能，被視為解決深層室內覆蓋棘手問題的明星產品。