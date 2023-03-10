展望後市，疫情常態化加上政府即將普發6,000元促進消費，以及宴會市場復甦、邊境解封、跨境旅遊市場回溫，雲品旗下有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業與委託經營管理事業，三大營運項目可望因市場復甦維持強勢營運動能，推升餐飲與住房業績同步走揚。

因疫情停滯二年多的婚宴市場，於今年農曆年後開始恢復市場熱度，雲品國際旗下君品Collection於2月25日在茹曦酒店所辦理的婚禮市集單日觀展人次超過1,000人，君品Collection更在當天創下80筆的喜宴訂單預約紀錄，雲品研判今年的宴會市場將有望恢復至疫情前水準。

受惠228連假四天假期的大量旅遊住房需求，日月潭雲品溫泉酒店住房率持續維持高檔，台北君品酒店住房率也超過8成，其中多數為海外來台的國際旅客，顯示國際旅客逐漸回流，住房成績將持續緩步復甦。國旅與國際旅客住房市場持續復甦，雲品酒店與君品酒店首季住房表現可望同步雙升。

雲品為提升旅客體驗與布局疫後頂級觀光市場，雲品溫泉酒店將於3月5日至3月17日進行裝修工程，因有大幅影響營運的改裝項目，故雲品溫泉酒店將閉館13天，為將影響幅度縮至最小，其他改裝工程將在不影響整體營運的前提下，於3月底至6月間陸續分區施工，規劃出全新遊憩空間、健身房、歐洲品牌芳療室、飯店大廳、增設行政酒廊等，估計6月中後全數完工，將能夠提供旅客更頂級的服務享受。

外食餐飲市場疫後復甦，加上政府即將退稅普發6,000元，雲品國際多方面陸續推出餐飲產品，君品酒店雲軒西餐廳改為套餐制後，除了減少食材的浪費，同時更能提供客人細緻且到位的菜色與服務品質，菜單設計上更多樣化、富創意，獲得許多顧客的肯定，也維持穩定且高單價的來客數，即日起推出全新「春饗宴」菜單，也運用「中西對決‧加拿大龍蝦套餐」限量200組的龍蝦餐飲活動刺激消費。旗下君品Collection委託經營的茹曦酒店館內自助餐廳SUNNY BUFFET，餐點全面升級並推出全新料理，目前平日訂席率有七成五，周五、週六與周日餐期皆客滿，已經有效維持穩定的來客數，並用凍漲的訂價策略提升顧客滿意度與回客率。