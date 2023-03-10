有些情侶可能因價值觀不同，或個性不合而分開，因此在還是愛著對方的情況下，就容易出現分分合合的狀況。《搜狐網》近日分享4組命中注定在一起的星座組合，他們雖然因各種問題而分開，但重逢後復合的機會很高。

1、處女座＆獅子座

處女與獅子看似個性不搭，但他們其實有很多共同點，處女追求完美，獅子則是喜歡掌控，他們都不想當普通人，希望讓人生更好，但也因兩人都太強勢，難免會有摩擦，另外他們都很重感情，就算分手了，最終還是有機會復合，甚至走到最後，兩人的關係亦敵亦友。

2、雙魚座＆水瓶座

雙魚和水瓶個性都很溫和，而且善解人意，一旦相遇就容易成為好朋友，甚至發展成戀人關係，即使遇到阻礙，或是意見分歧的狀況，他們也會互相理解與包容，因此通常都是和平分手，事後甚至會很想念對方，再次相遇的復合機率很高。

3、金牛座＆牡羊座

金牛和牡羊個性都很固執又強勢，他們在一起，容易發生衝突與矛盾，兩人談戀愛時，經常會有分分合合的狀況，不過看似仇人的他們，感情卻往往比別人更穩固，雖然他們經常分手，但最後還是會重歸於好，每一次復合感情就變更好，難以離開彼此。

4、雙子座＆射手座

雙子和射手個性很合，他們都追求自由、灑脫，對於感情也是順其自然，所以相處時，非常舒適又自在，不過兩人偶爾也會有矛盾，即使他們很相愛，還是有可能因價值觀不同而分手，好在他們互相欣賞，在和平分手的情況下，重逢後復合的機率高，經過磨合走到最後。