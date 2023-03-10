大陸官方微信公眾號「中國駐菲律賓大使館」10日消息，中國駐菲律賓使館發言人指摘美國國務次卿盧嵐日前訪菲時「抹黑」中菲經貿合作，發布「答記者問」表示，盧嵐指在《加強防務合作協定》架構下，菲對美新開放4個軍事基地有助於解決地區安全關切，將給菲帶來大量經濟機遇和就業機會，同時質疑中國對菲承諾給菲帶來多少就業和好處。中方對此回應，相信菲方有識之士會看清美國出於一己私利和零和思維、在本地區挑起冷戰陰霾的真正面目。歷史終將證明，誰是與菲方一道守望相助、共謀發展的可靠夥伴，誰是搬弄是非、挑撥離間的匆匆過客。

使館發言人稱，中菲兩國地緣相近、人緣相親、優勢互補，是天然的合作夥伴。近年來，在兩國元首戰略指引下，雙方持續深化「一帶一路」倡議同菲律賓「大建特建」「好建多建」規畫對接，開展援菲比諾多-因特拉穆羅斯橋、達沃-薩馬爾大橋和赤口河泵站灌溉項目等近40個政府間合作項目，給兩國人民帶來了實實在在的福祉。中國穩居菲第一大貿易夥伴、第一大進口來源地和第一大出口市場，是菲近年來第三大協議外資來源國，有力促進兩國疫後經濟復甦和繁榮振興。

使館發言人表示，今年初，小馬可仕總統訪中取得豐碩成果，雙方簽署14項政府間合作協議，涉及「一帶一路」、農漁業、金融、海關、電子商務、旅遊等多個領域。據菲方統計，此訪期間兩國工商界達成約250億美元投資貿易意向，僅榴槤輸華一項就將在農場、包裝和物流等領域有望為菲創造超過1萬個直接和間接工作機會。

近期有多個中方經貿團組訪菲，就拓展兩國貿易與投資合作達成了廣泛協議和意向，展示了中菲務實合作的巨大潛力和廣闊前景。

發言人強調，經貿合作發展離不開和平穩定的地區環境。美國一些人對菲律賓人民求和平、謀合作、促發展的迫切意願置若罔聞，對中方幫助菲發展經濟、改善民生、增加就業的豐碩成果視而不見，「妄稱」美新增軍事基地將給菲帶來經濟機遇，並對中菲經貿合作說三道四。用軍事合作來推動經濟發展無異於飲鴆止渴，將嚴重危害地區和平穩定，把菲拖入地緣爭鬥的無盡深淵。