台中大里東榮立體停車場營運狀況欠佳，業者近期降低收費、增訂當日最高上限吸客。（台中市議員李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

李天生指出，業者接手營運不到10天，臨時停車情形不踴躍，高樓層停車數屈指可數。（台中市議員李天生服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里東榮立體停車場營運狀況欠佳，業者近期降低收費、增訂當日最高上限吸客，台中市議員李天生10日質疑，地方多次反映收費偏高，市府一意孤行終遭民眾抵制；中市府交通局指出，停車場收費參酌營運成本所訂，後續業者將視停車供需狀況提出不同優惠方案與措施。

李天生指出，東榮停車場自本月1日起委外經營，收費為汽車臨停每小時30元、月票停車每月2800元，業者接手營運不到10天，臨時停車情形不踴躍，高樓層停車數屈指可數，為挽救生意，業者近日懸掛羅馬旗降價促銷，修改臨停收費由每小時30元降為20元，同時增訂當日最高上限200元。

李天生表示，東榮停車場汽車月租2800元遠高附近民營停車場月租收費約1800至2200元，業者曾提出233個汽車位推出月票優惠方案，開放民眾登記抽籤，然登記截止後承租人數也未達標，目前業者派員進駐停車場受理登記；他批評，東榮停車場委外經營後也僅提供短期優惠，未進行修正，遭到民眾抵制，值得市府檢討。

中市府交通局說明，東榮立體停車場收費訂價參酌停車場興建、維護管理、增設智慧停車管理設備、人事、營運等市場成本，並參酌周邊500公尺停車場行情，進行財務計算分析後所訂定的費率上限；停車場經營業者後續將持續視停車供需狀況提出不同優惠方案與措施，讓周邊居民及來大里中興商圈消費的民眾都方便停車。

台中市停管處也表示，東榮停車場鄰近中興市場商圈，建設此停車場也希望吸引商圈民眾停放，避免車輛停放於中興路等，夜間若無商圈需求則供居住民眾利用，因此停車場也會出現時段不同而供需不同的情形；未來會再督促力揚公司與中興商圈店家簽訂特約商店，讓民眾可以消費折抵停車費等模式，增加周邊道路流暢性。