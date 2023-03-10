新北市長侯友宜被視為國民黨最強的總統候選人，但兩岸以及國際論述能力遭質疑，他昨表示：「不管是城市的外交以及重大的兩岸議題，新北市都有它的角色跟定位。」新北市秘書處今隨即發布新聞稿，指出秘書處長饒慶鈺代表侯友宜拜會紐約市政府，並受邀於聯合國非政府組織婦女大會NGO CSW67三場論壇演講。

秘書處指出，紐約是全世界第一個發佈VLR的城市，新北是全國第一，新北與紐約在2020年共同簽署了紐約市VLR宣言，至今已經有68個國際城市簽署，超過300座城市響應。聯合國的城市與地方政府聯盟(UCLG)的地方政府論壇，是本次婦女大會的重要官方活動，新北市是唯一受邀的東亞城市，會後並共同發表宣言。

此外，饒慶鈺也分享新北2018年自侯友宜上任後，身為六都內女性首長比例之冠的先行者，侯友宜特地以影片支持，將性別議題融入聯合國永續發展理念，受到國際的矚目，開拓城市外交。

秘書處補充， 除參與國際會議外，本趟訪美行程預計拜訪紐約市政府、Facebook總部Meta科技、馬紹爾群島駐聯合國常任代表、哥倫比亞大學氣候學院和國際公共事務學院、麻省理工學院(MIT)媒體實驗室及波士頓地區產官學界代表。這些國際夥伴都是侯友宜過去五年來努力推動城市外交的夥伴，疫情後將展開更多實體的交流。