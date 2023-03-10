近日韓媒消息傳出，三星電子聘請台積電前研發主管林俊成（Lin Jun-Cheng）任半導體事業部封裝事業副總裁，旨在加速發展先進封裝技術。對此，知名半導體分析師陸行之認為，除了大陸以外，台灣也應該用同樣嚴格的標準修法，防止三星的惡意挖角。

韓媒BusinessKorea周四（9日）報導，林俊成為台積電效力19年，擔任研發副處長一職，統籌台積電在美逾450項專利，為台積電目前3D封裝技術奠定基礎。林過去也曾服務於美國半導體製造公司美光科技，以及台灣的天虹科技，擁有豐富的半導體封裝領域經驗。

陸行之今（10日）在臉書發文表示，台灣防範大陸在台設立分公司，惡意挖角台灣半導體精英，而美國政府則限制美國籍或雙重國籍半導體製造、設備相關人才，在大陸晶圓製造廠工作需要獲得許可證。

但陸行之指出，台灣是否也應該考慮用同樣嚴格的標準修法，以防止台積電死敵三星在未來十到二十年的惡意挖角。他說，林先生案例應該不同，早在2017年就已經離開台積電，先後進入美光和天虹科技，「我擔心的是很多梁先生們」。