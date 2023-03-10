外資現貨賣超215億元，期貨淨多單縮減至6,201口。自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為3萬2,000餘口，買權OI增量積極大增，目前選擇權空方出現表態。

群益期貨指出，外資賣期貨賣現貨，自營商選擇權呈現保守，月選呈現悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股呈現放量長黑態勢，在台幣續貶和台指波動率跳高下，短線台股將測試前波區間底部支撐位置。