兩個相愛的人在一起，若是磨合不了，最終也只能走向分手一途，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座，一旦不愛了就會分得很乾脆，甚至容易因愛生恨，當初愛有多深就恨得越厲害。

▍金牛座

金牛座對戀人十分忠誠，一旦愛上就會一心一意對待另一半，不過他們如果發現深情得不到回報，就沒有動力繼續愛下去，即便是滿腔的愛意也會逐漸消退。當金牛座積累的失望到了臨界點時，就會冷酷無情的轉身，對比之前的滿腔愛意和噓寒問暖，分手後的決絕形成了強烈的對比。

▍巨蟹座

巨蟹座對待愛情的態度相當極端，愛上一個人時會很難放下，對另一半百般包容，甚至會犧牲自己的尊嚴討好對方，在感情中逆來順受；不過當碰觸到巨蟹的底線，他們就會新仇舊恨一次爆發，當初愛得有多深，他們就恨得越厲害，不管另一半如何挽留，巨蟹也無動於衷。

▍天蠍座

天蠍座面對感情相當有原則，一旦另一半傷透他們的心，就會發現無論如何挽留，都無法改變天蠍離開的決心，這是因為在此之前，天蠍已經忍耐到了一個臨界點，否則的話天蠍也不會如此決絕的揮劍斬情絲。

▍牡羊座

牡羊座的情緒相當外顯，無論是開心還是悲傷，外人一眼就能看穿，面對愛情時，他們願意包容對方，也願意主動妥協，不過若是觸及到他們的底線，讓他們無法釋懷及輕易原諒，牡羊座就會徹底翻臉，無情轉身離去。