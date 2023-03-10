韓國女星宋慧喬主演的影集《黑暗榮耀》，總共16集、分成上下兩部上線，第1部播出後就造成轟動，參與演出的演員也都人氣暴增，觀看量和口碑相當成功。《黑暗榮耀》第2部已於今（10）日下午4點上線，但Netflix官方臉書卻出現觀眾抱怨，指出畫面頻顯示錯誤，看不到精彩內容心情超崩潰。
去（2022）年底由Netflix獨家播出的韓國影集《黑暗榮耀》，找來超人氣女星宋慧喬主演，只有8集就掀起全網熱烈討論，觀眾都瘋狂敲碗剩下8集趕快上線，揭曉曾遭遇校園霸凌的女主角，到底能否復仇成功。今年初Netflix宣布第2部在3月10日上線，讓廣大網友都不斷複習，更傳出有人準備請假追劇。
不過，今日稍早《黑暗榮耀》在Netflix上線後，沒多久Netflix臉書和《批踢踢實業坊》上都有網友抱怨，疑似串流平台流量爆炸，有觀眾準備觀看卻看到螢幕上顯示「錯誤，無法播放影片。請稍後再試」，直接影響原本的好心情。
其實Netflix日前舉辦「第1部複習考試」活動，就造成多人湧入網站，發生伺服器無法負荷當機的慘況；Netflix不久前曾向韓媒透露，目前網站伺服器應該不會有太大問題，沒料到還是出現觀眾無法觀看影片的狀況。
影集《黑暗榮耀》在2022年12月30日於Netflix播出後，不到一個星期的時間就掀起超高討論度，而該劇把16集分成上下兩部，第2部已在台灣時間3月10日下午4點上線，大結局曝光立刻成為各大網路論壇熱門話題。
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