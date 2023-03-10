新泰塭仔圳重劃工程如火如荼進行中，整體工程依預定進度推進，本月即將舉辦土地分配規定說明會，為杜絕不當干擾並降低廉政風險，新北市地政局在開工後即導入政風稽查、督工查核機制，以強化工程執行效能。

新北地政局長汪禮國指出，塭仔圳為北台灣最大的市地重劃案，不僅佔地面積廣、工程介面多，地主人數更是多達7000多人，因此工程品質、土地分配合法性攸關許多民眾權益，所以市府緊盯工程進度與施工品質，地政局政風室亦辦理塭仔圳工程專案業務稽核，針對履約管理、估驗計價、營業廢棄物等項目進行稽核。

下個月也預計邀請新北市地檢署黑金組檢察官，為塭仔圳工程、監造、專案管理廠商進行工程風紀案件講習，以司法實務探討廉政風險、工程倫理等議題。

此外，地政局工程督導小組不定期前往塭仔圳工地稽查，期盼透過工程三級品管，包括工程單位、主辦機關的品質保證，以及主管機關的品質查核，以確保重劃工程能夠如期如質完工。

汪禮國強調，地政局是土地開發主辦機關，特別要求地政局同仁及工程相關廠商人員務必奉行依法行政原則，廉潔自持不受賄不徇私，朝向公共工程質優、廉能的目標邁進。

本月中旬將舉辦第一區前期的分配規定說明會，向地主解說《市地重劃實施辦法》中的配地規定，地政局政風室人員也會全程參與，以求過程公平、公正、公開透明，避免民眾誤信謠言，受騙上當權益受損。