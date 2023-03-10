受台北股匯再度雙殺，台股今開低走低，終場收在15,526.2點，下跌244.46點，成交量2,889.78億元；三大法人賣超298.65億元，外資及陸資（不含外資自營商）賣超215.68億元。外資持續賣股且加重匯出力道，但在央行積極防守下貶幅縮小、僅小貶3.8分。

匯銀主管表示，今日台股大跌，外資匯出力道加劇，加上出口商眼見新台幣可能續貶、轉為惜售觀望，新台幣一早就往30.900元方向靠攏，盤中最低一度貶至30.893元，央行積極部單加重防守力道，終場力守新台幣未貶破30.900元價位。