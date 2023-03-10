民眾所領養的小樹苗，使用由回收紙漿製作的苗盆，可連同樹苗一同種進樹穴裡。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

植樹節前夕，新竹市政府於將軍村食物森林舉辦「帶小樹苗去旅行」活動，關埔國小學生也在將軍村綠地種植包括高士佛澤蘭、馬利筋、金銀花、馬齒莧4種綠化植栽，並由新竹林管處協辦無償提供1000株台灣原生種樹苗贈送市民，吸引大批民眾到場排隊，每人最多領養2株，現已全數領養完畢。

新竹市目前共3處食物森林，包含新竹市食物森林示範地、將軍村食物森林、動物園食物森林。新竹市長高虹安表示，近年因受全球氣候變遷影響，環境保護、永續發展成為人類社會的重視議題，大家都必須扛起讓環境更好的責任，從小地方開始做起，為孩子打造永續家園。

林務局新竹林區管理處長夏榮生說明，林管處特別準備3種台灣原生樹苗，包含桃金孃、短柱山茶及山黃槴，共1000株供民眾領養，並使用由回收紙漿製作的苗盆，可連同樹苗一同種進樹穴裡面，約3個月至半年就會自動分解溶進土壤變成養分，成為減塑又綠化的盆栽，盼市民一同支持山林保護與綠美化的行動。

此外，新竹市環保局也提供以在地回收的廚餘、枯枝落葉充分發酵的有機肥料供食物森林運用，再度循環利用。

環保局表示，依據農委會相關統計資料，1棵樹1年可以吸收約5到10公斤的碳排放量，希望藉由富含環境教育意涵的植樹節，辦理「帶小樹苗去旅行」活動，喚起民眾環保意識，民眾帶回樹苗栽種，就是實踐環境保護的行動，以實際行動讓地球更美好。