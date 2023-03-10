台中74歲趙姓老婦人日前下午獨自於大肚區山陽國小附近街道上佇立許久，員警到場發現其為瘖啞人士也不識字，機警靠視訊助其順利返家。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中74歲趙姓老婦人日前下午獨自於大肚區山陽國小附近街道上佇立許久，民眾發現熱心報案，台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所員警立即前往，卻發現趙婦為瘖啞人士，也不識字，機警想到以視訊方式打給平常在多處地區服務的志工媽媽，順利載趙婦回家。

烏日警分局大肚分駐所員警賴威廷、張嘉紋日前下午4時許接獲報案，稱山陽國小附近有位老人獨自於街道上佇立許久，看似急需員警協助，2人立即前往查看；2人到場後先關懷詢問趙婦身分資料，但趙婦為瘖啞人士無法表達自己身分，於是欲拿紙筆跟趙婦溝通，但因趙婦不識字依舊無法溝通。

這時賴威廷機警想到1招，以視訊方式打給平常在多處地區服務的志工媽媽，志工媽媽一開啟視訊立即跟2位員警指出趙婦身分，並表示趙婦是住在她家附近的鄰居，2人得知地址後順利將趙婦載返家。

家屬表示，趙婦為瘖啞人士，偶爾會外出散步，這次不慎走失，幸好被熱心民眾發現及員警及時處理，才沒有釀出憾事，對員警熱心幫助相當感激。

烏日警分局大肚分駐所所長劉峪銓呼籲，家中若僅有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失（愛心）手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，俾利員警迅速確認走失者身分及通知家屬。