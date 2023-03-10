美國加州近日暴雪，多地積雪1公尺起跳。一名八旬歲老翁日前駕車受困雪地動彈不得，車上只有少許吃食與一條毯子，他竟撐了6天並幸運獲救，家人直說這是奇蹟一件，媒體競相報導。

今年2月24日，81歲的傑瑞（Jerry Jouret）從加州東部的大松（Big Pine）獨自駕車前往鄰州內華達州西部的加德納維爾（Gardnerville）老家，路況良好的情況下，車程粗估3小時。傑瑞原擬取道395號州際公路，但沿途白茫茫一片，加上許多車輛打滑導致部分路段封閉，他決定改走168號公路。不他駛入的卻是另一條路，出發後行駛僅約24公里就困住了。

在加德納維爾的家人左等右等仍不見傑瑞抵達，火速報案。加州因約郡搜救隊（Inyo County Search and Rescue）出動2次，都沒能找到傑瑞的蹤影。

美國加州約因郡搜救隊提供畫面顯示，搜救隊員本月2日在死亡谷國家公園附近搜尋失蹤的傑瑞。（圖／美聯社）

傑瑞連人帶車困在大雪紛飛的公路上，冬季暴風雪發威，雪愈積愈厚，座車有一半都給積雪埋住了。搜救隊派出陸空兩組人員持續在茫茫雪地裡尋人，最後利用行動電話訊號進行三角測量，確認傑瑞受困地點在168號公路以南，靠近橫跨加州、內華達州的死亡谷國家公園（Death Valley National Park）。

到了3月2日，搜救人員找到傑瑞的休旅車時，從空中看來，車子就像大雪覆蓋住的巨石，一不小心就會錯過，所幸直升機駕駛員瞥見一隻胳臂伸出車窗猛揮。搜救隊員先送他到附近醫院接受治療，不久他就獲准出院與家人團聚。

美國約因郡搜救隊提供畫面顯示，加州公路巡警隊在雪地裡利用傑瑞的手機訊號定位他的失蹤地點。（圖／美聯社）

傑瑞的孫子克里斯欽（Christian Jouret）說，祖父在車裡只有一條薄薄的毯子與一條飯店浴巾可供保暖，入夜後氣溫大概攝氏零度左右，甚至會冷到零下十幾度。

克里斯欽說，祖父此行出門之前，家人警告大風雪將至、最好別開車，祖父自認可以應付，結果遇上生死交關考驗。所幸老人終於獲救，全家高興得不得了。他在臉書發文報喜：「大好消息！我爺爺困在車裡6天6夜，車子周圍都是冷冰冰的雪，沒有食物飲水、只有一條薄毯，最後直升機救到了他。」他也向各方關切祖父安危的人士致謝。

81-year-old man trapped in his car by California snowstorm survived for a week on snow and croissants



Jerry Jouret thought he could beat the incoming storm, but he was wrong.https://t.co/GN1ljXinc1 — New York Daily News (@NYDailyNews) March 9, 2023

傑瑞受困期間為節省油料，每天只發動汽車一小段時間保暖，到了第3天汽車電瓶沒電了，電動窗沒能關緊，冷風不時吹進車裡。他的弟弟喬（Joe Jouret）向網媒Patch表示，哥哥車裡只有一點可頌麵包與糖果餅乾，他只能以此充飢，偶爾吃一點車外的雪，「我只能相信這是一樁奇蹟」。喬還說，哥哥住院幾小時就出院了，「一路上面帶笑容前往機場，很高興自己終於脫困了」。