安坑輕軌下周一（13日）正式營運，安坑1線等5條接駁公車將同步服務，依市區公車票價一段票收費，民眾可使用1280定期票享有公車、輕軌轉乘優惠，市府邀大家多加利用。

配合安坑輕軌自上月10日展開試營運，交通局協調臺北客運、大都會客運、指南客運等闢駛安坑1線（二叭子植物園－台北小城）、安坑2線（黎明清境－玫瑰中國城）、安坑3線（綠野香坡－安忠路）、安坑5線（五城社區－耕莘安康院區）、安坑6線（安泰路－輕軌雙城站）等5條接駁公車提供接駁轉乘服務。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，5 條接駁公車試營運期間服務人次達2萬4549人次，又以安坑1線佔60％居冠，該線即是轉乘至叭子植物園的要道，吸引許多大朋友小朋友來朝聖。

交通局提醒，搭乘接駁公車與輕軌於一小時內享有雙向轉乘優惠，使用1280雙北公共運輸定期票也一樣適用，歡迎大家多加利用轉乘優惠，享受公共運輸帶來的便捷。