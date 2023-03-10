分部門看，住戶貸款增加2,081億元，其中，短期貸款增加1,218億元，中長期貸款增加863億元；企（事）業單位貸款增加1.61兆元，其中，短期貸款增加5,785億元，中長期貸款增加1.11兆元。

月末人民幣貸款餘額221.56兆元，年增長11.6％，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和0.1個百分點。

2月底，廣義貨幣總計數（M2）餘額275.52兆元，年增長12.9％，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和3.7個百分點。狹義貨幣總計數（M1）餘額65.79兆元，年增長5.8％，增速比上月末低0.9個百分點，比上年同期高1.1個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.76兆元，年增長10.6％。

2月社會融資規模增量為3.16兆元，比上年同期多1.95兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加310億元。