聯發科10日公告2月合併營收達303.10億元、月成長35.4％，不過仍相較去年同期減少24.3％。累計今年前兩月合併營收為526.93億元、年減36.9％，寫下2021年以來同期低點。

聯發科10日受到美股及台股重挫影響，使股價下跌1.43％至756元，失手五日線及雙周線，寫下八個交易日以來新低，三大法人一共賣超1,278張，連續四個交易日賣超。