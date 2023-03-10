聯發科10日公告2月合併營收達303.10億元、月成長35.4％，不過仍相較去年同期減少24.3％。累計今年前兩月合併營收為526.93億元、年減36.9％，寫下2021年以來同期低點。
聯發科10日受到美股及台股重挫影響，使股價下跌1.43％至756元，失手五日線及雙周線，寫下八個交易日以來新低，三大法人一共賣超1,278張，連續四個交易日賣超。
聯發科（2454）2月合併營收出爐，達到303.10億元，除了月增35.4％之外，單月合併營收更重回300億元關卡之上。法人推估，聯發科3月合併營收有機會明顯攀升，使單季合併營收順利達到財測值930～1,017億元的中間水準。
聯發科10日公告2月合併營收達303.10億元、月成長35.4％，不過仍相較去年同期減少24.3％。累計今年前兩月合併營收為526.93億元、年減36.9％，寫下2021年以來同期低點。
聯發科10日受到美股及台股重挫影響，使股價下跌1.43％至756元，失手五日線及雙周線，寫下八個交易日以來新低，三大法人一共賣超1,278張，連續四個交易日賣超。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。