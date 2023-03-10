北市保安警察大隊員警手持標語、海報，走入人群宣導識詐四步驟。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊員警手持標語、海報，走入人群宣導識詐四步驟。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊員警手持標語、海報，走入人群宣導識詐四步驟。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

2023世界棒球經典賽預賽在台中洲際棒球場熱鬧開打，詐騙集團趁此熱潮，利用網路賭博社群或群組誘騙網友簽注，並藉口要匯賭金再騙走網友銀行帳戶，轉賣做為人頭帳戶。

為避免民眾被騙，北市警察局保安警察大隊第三中隊，特別在萬華西門町徒步區、捷運站出入口及紅樓等人潮聚集處，執行「機動派出所」宣導勤務，教導民眾識詐四步驟，破解詐團各式手法。

保大表示，2021年12月28日三讀通過《刑法》修正案，針對網路賭博罪新增以「電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式賭博財物者，亦同。」，國內地下博弈集團，假經典棒球賽之名運用賽事分析，招攬會員並違法開立網路賭盤吸金詐騙，讓民眾以手機、電腦等登入網站簽注，不論是跟線上賭客對賭，或是下注網站開出的各項運動賽事勝負，在新法修正後都會成立賭博罪。

為了達到宣導效能，保大員警於現場手持標語、海報，走入人群與民眾互動式宣講，針對網路賭博誘惑多，提醒民眾避之四步驟：

1.不輕信社群上所投放的廣告，不隨意加LINE。

2.遠離來路不明的博奕網站、運彩網站，拒絕在網站註冊儲值。

3.勿隨意相信會有專業顧問帶你操作、會穩賺不賠，勿陷入假獲利陷阱。

4.落入騙局陷阱、獲利無法領回，可立即撥打165反詐騙專線尋求協助。