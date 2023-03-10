昨(9)日金門二膽島守備隊1銘陳姓上兵早上點名未到失聯，經海巡在通報海域搜尋仍無消息，直到今(10)日，傳出陳姓上兵著救生衣游到大陸，被大陸海警救起，對此，陳姓上兵父親也回應，感激軍方協助搜尋，他只有這個兒子，比誰都還著急，但也連絡不上兒子，不知兒子去向，目前也在等待消息被證實。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳姓上兵父親提到，他只有這個兒子，當兒子失聯消息傳出，他比誰都著急，聯絡不上兒子，也不知兒子去向，他也感激不少蛙人在海邊、海面搜尋兒子蹤跡，也對軍方感到抱歉，目前也在軍方陪同下，等待消息被證實。

據悉，陳姓上兵昨晚已被大陸海警救上岸，另外，傳軍方官員透露，陳姓上兵疑似在外欠下大筆債務，向多間銀行、地下錢莊借錢後無力還款，讓地下錢莊不願意再借，且疑似遭到地下錢莊恐嚇逼債，才起心動念游往大陸疑要躲避討債。

負責兩岸刑事案件的刑事局兩岸科表示，因不是刑事案件，所以並未接獲陸方通報，目前也無任何資訊。警方表示，若是民間事務及急難救助，通常會透過海基會通知我方及協助聯絡家屬。