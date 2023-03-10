林等為首的求職詐欺集團，在中部及南部以徵人廣告為幌子強押面試被害人，不但囚禁、餵毒，還恐嚇要將心臟賣到柬埔寨，脅迫交出銀行帳戶作人頭帳戶，關押、施暴後丟包。台中檢警去年11月間發動多次搜索，救出6名被害人，先後拘提林等11人，追查出有8人受害，全案偵結，將林等依加重詐欺罪等罪嫌起訴。

起訴書指出，23歲林男等人組織詐騙集團，分中部及北部集團展開徵人詐欺囚虐犯行，由林負責兩集團間穿針引線工作。

中部集團在去年10月14日在臉書刊登求職廣告，1名面試者被組織成員詹、陳及蕭男等3人騙上車，掐脖強行拿走包包及手機等物，恫嚇「不配合，跑不掉」，載到中市大里區某商務旅館拘禁，先後轉移到苗栗苑裡、西屯區日租套房等處看管。

詹等人恫嚇被害人：「若你再反抗的話，柬埔寨你知道齁，那些都是反抗的人下場，現在心臟行情350萬」，毆打、腳踹及電擊施暴，直到同年11月1日凌晨將他載到烏日高鐵站附近丟包。

另名應徵被害人去年10月17日前往面試，被強押到大甲區旅店等地拘禁，直到11月1日凌晨被載往外埔區丟包。

北部集團由成員柳、黃、郭、高、馬及吳等6人押走前來面試的6名被害人，搶走手機、銀行帳戶存摺及提款卡，先後載往新北市金山區、苗栗銅鑼鄉等處拘禁。

詐欺集團取得被害人銀行帳戶存摺及提款卡後，作為「假投資真詐欺」詐騙的人頭帳戶騙錢。

台中地檢署接獲情資，去年11月8日至12日陸續前往中市東勢區、后里區、大甲區；苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、銅鑼鄉及新北市金山區等地搜索，在苗栗救出6名被害人，並陸續拘提林男等11人到案。

檢警追查，該詐欺集團在陽明山尚有拘禁地點，由謝男負責，共曾關押10至15名被害人，平均留置1至2周；有被害人說遭恐嚇「知道住家地址，要家人不利」，也有被害人說被逼迫吃毒品。

檢方偵結，以林等年輕力壯，不從事正當工作，組織詐欺集團，暴力囚禁被害人交付銀行帳戶用以詐騙，侵害人身、財產，影響社會秩序，惡性重大，建請法官從重量刑。