展望後市，八方雲集2023年在台將以已開放盟的「芳珍蔬食」為主力持續拓點展店，「八方雲集」與「梁社漢排骨」則啟動優化，並研發推出新菜色，以品質優先鞏固市占。在美國市場，則採複店模式營運的「八方雲集」已有至少8家新店合約在手，隨新店開出，營收亦將持續成長。

八方雲集集團旗下民生剛需餐飲品牌包括「八方雲集」水餃鍋貼連鎖、「梁社漢排骨」排骨飯連鎖，以及「芳珍蔬食」等品牌，並有連鎖咖啡「丹堤」。至2023年2月底止各品牌在台店家數分別是，「八方雲集」1,001家、「梁社漢排骨」201家，較去年同期增加43家，「芳珍蔬食」21家，較去年同期增加20家，「丹堤」25家。

在海外市場，則美國有2家「八方雲集」複合店。在香港，「八方雲集」55家、「百芳池上便當」11家、「台式麵屋」5家。隨全球疫情解封，八方雲集海外市場營運亦逐漸回溫，營收逐月成長可期。