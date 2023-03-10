美國金融業近期染疫，先是加密幣銀行Silvergate Bank在8日盤後宣布關閉業務並進行清算，隨後爆出規模更大的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）出現流動性危機，而全球著名資產管理機構黑石集團近日也有商業地產抵押貸款擔保證券發生違約，美金融股全面應聲而倒。

陳佳文指出，近期許多銀行投資在金融市場、尤其投資債券的傷害更大，像矽谷銀行，這家被認為是科技業非常特殊的銀行，它發生的錯誤是它以為自己流動性很強，所以投資固定收益部位太大，但銀行存款都是短天期的，若投資長天期部位債券太多就會以短支長，讓收入是固定的但成本一直墊高，就會產生很大問題。

陳佳文指出，銀行會不會有流動性風險最後就是要看風控機制，有多少短期資金可以投資固定收益債券、投資多少天期，這就是流動性風險管理，中信銀有完善機制所以不會有問題。

陳佳文指出，中信銀與Silvergate Bank、矽谷銀行都沒有往來，在黑石也沒有任何曝險。他表示，黑石是個很大的私募基金，也是美國上市公司，本身沒問題，這次發生問題的是它基金下的投資項目有問題，私募基金與一般公司不一樣，每個基金投資者不同，所以私募基金在與銀行融資時是沒有追索權的，一般來說，銀行無法向其他基金求償，這次只是黑石其中一個基金操作不順有些銀行有問題，中信對此項目沒有任何曝險。