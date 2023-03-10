根據立凱電公布的財報，2022年合併營收7.08億元，稅後淨損3.98億元，每股稅後淨損6元。立凱電強調，2022年積極轉型為LFP專利與技術授權之鋰智財供應商，於2022年與第一家客戶簽訂技術授權合約並認列智財授權收入，2022年營收較2021年成長126％，2022年稅後淨損較2021年減少29％。
立凱電日前公告2月營收，單月營收達4,600萬元，繳年、月雙增營收成績單，月增20.8％、年增368％，累計立凱電今年前二月營收達8,400萬元，年增65.4％。
磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商立凱電（5227）公告去年度財報，全年雖然持續虧損，每股稅後淨損達6元，但與前一年度每股稅後淨損9.31元相較，稅後淨損收斂29％。
根據立凱電公布的財報，2022年合併營收7.08億元，稅後淨損3.98億元，每股稅後淨損6元。立凱電強調，2022年積極轉型為LFP專利與技術授權之鋰智財供應商，於2022年與第一家客戶簽訂技術授權合約並認列智財授權收入，2022年營收較2021年成長126％，2022年稅後淨損較2021年減少29％。
立凱電日前公告2月營收，單月營收達4,600萬元，繳年、月雙增營收成績單，月增20.8％、年增368％，累計立凱電今年前二月營收達8,400萬元，年增65.4％。
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