搶攻後疫情時期出遊商機，六福村主題遊樂園近期推出各式購票優惠，包含植樹節好康，姓名或部首含「木」、「草」、「竹」等文字，即享現場購票優惠價599元；官網商城推出大專生期間限定優惠，即日起至6月17日，4人同行身穿學士服與出示學生證，每人入園平均550元起，還能獲贈拍照1次；而設籍在桃園市龍潭區、平鎮區、中壢區，及新竹縣關西鎮、新埔鎮、竹北市等也有入園優惠限定500元。

六福村表示，全新推出的「紅鼻子馬戲」主題活動倒數最後一周，重金禮聘外國舞者表演高空特技，各式平衡特技、柔軟技巧與雙人表演，利用快速的上升旋轉與下降技巧，充分展現肢體延展力與美，呈現高空的奇幻優美藝術，想看的遊客可得把握時間。

此外，就在六福村旁的關西六福莊推出「當我們咩在一起」雙人住房專案，自即日起至4月29日止，2人入住剛果藍天客房，享有活力早餐2客與六福村2日入園手環2張，每房7200元+10%，平日入住加碼贈送羊駝互動體驗2人次；若3月底前入住還能直接免費升等肯亞藍天客房。