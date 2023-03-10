宮廟居然能在路上趴趴走！一名網友日前開車時，發現前方貨車竟然載運一間橘黃色的宮廟，奇特的景象讓他不禁聯想到宮崎駿的知名動畫《霍爾的移動城堡》，照片曝光後，引來2萬多名網友按讚，還有內行人指出，這是「預鑄水泥廟」，很常在屏東看到，路邊甚至還會擺放樣品屋。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一輛行駛在路上的貨車上，竟然裝了一個橘黃色屋頂的小型宮廟，在車陣中顯得特別醒目，讓原PO忍不住拍下畫面上網分享，開玩笑說：「霍爾的移動宮廟」。

網友看了照片紛紛留言笑說，「現在的移動不必法術和魔術，麻瓜也能移」、「嚇死人的角度，以為整棟大樓都一起移動」、「跑得了和尚，更跑得了廟」、「卡西法，把這些金紙吃掉」、「我家的土地公廟也是用這種的」、「還以為頂樓加蓋，原來是背景亂入」、「車一直跑，拜完要插香有難度」。

有內行網友表示，該建築其實是「預鑄水泥廟」，甚至有樣品屋可供買家參考。（圖／翻攝自路上觀察學院）

對此，有內行網友指出，其實有廠商專門在做這類「預鑄水泥廟」，屏東路邊常見許多「樣品屋」。根據《台視新聞》報導，業者最早是在做活動式金爐，後來才創造出可運送的廟宇，跟傳統建廟方式相比，預鑄水泥廟不只省時也省錢，只要運送到指定地點後，依照模組化的方式組裝即可，甚至還曾銷往對岸。