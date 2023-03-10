金門上兵游到對岸獲救 刑事局發聲了 19:322023/03/10 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門失聯陳姓上兵被大陸廈門海警救上岸，也傳出他疑似遭逼債而逃往大陸。圖左為大二膽島，圖右為福建海警。(青年日報提供、新華社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對金門一名上兵疑似游到對岸，刑事局兩岸科表示，因不是刑事案件，所以並未接獲陸方通報，目前也無任何資訊。警方表示，若是民間事務及急難救助，通常會透過海基會通知我方及協助聯絡家屬。 金門二膽上兵「人間蒸發」24小時 軍方1研判：已連繫協尋 金門二膽守備隊1官兵失聯 家屬下午抵金協處 金門失聯上兵傳被大陸海警救起 父親回：很著急也很感激 #上兵 #金門 #對岸 #通報 #獲救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3月20日起輕症確診免隔離、免通報 04:102023/03/10 生活新聞 金門二膽上兵失聯 龍泉槍枝掉包爆吃案 04:102023/03/10 政治要聞 國軍掉槍又傳金門上兵失聯 綠委批：國防部螺絲鬆了 13:232023/03/10 政治 金門失蹤士兵傳穿救生衣在廈門獲救 邱國正說話了 17:002023/03/10 政治 金門陳姓上兵失聯中 陳玉珍揭叛逃大陸機率 13:572023/03/10 政治 打造大型共融公園串聯金湖生活圈 陳福海現場勘查 18:032023/03/10 寶島 金門上兵游到大陸被海警救起？ 法務部：未獲陸方通報 18:472023/03/10 社會 金防部二膽島1上兵失聯 全島大搜索無蹤跡 12:592023/03/09 社會 二膽島失蹤士兵游到大陸？ 軍方緊急回應了 16:512023/03/10 政治 二膽上兵逃到大陸？！網想起「這個人」 11:092023/03/10 政治 行政院災害防救業務年度訪評 金門蟬聯離島分區第一 12:572023/03/10 寶島 金門歡慶植樹節 齊種2800棵樹苗營造多元林相與生態 16:192023/03/10 生活 FB詐騙廣告 政府通報就下架 04:102023/03/10 財經要聞 找到了！金門士兵穿救生衣游大陸 昨晚被廈門海警救起 16:242023/03/10 政治 恐逃往大陸？軍方揭二膽失聯上兵「游泳能力」 13:192023/03/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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