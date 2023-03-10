針對金門一名上兵疑似游到對岸，刑事局兩岸科表示，因不是刑事案件，所以並未接獲陸方通報，目前也無任何資訊。警方表示，若是民間事務及急難救助，通常會透過海基會通知我方及協助聯絡家屬。

金門二膽上兵「人間蒸發」24小時 軍方1研判：已連繫協尋
金門二膽守備隊1官兵失聯 家屬下午抵金協處
金門失聯上兵傳被大陸海警救起 父親回：很著急也很感激
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