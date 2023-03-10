這也是華碩繼2018年第四季時，因大舉提列舊手機事業之停業損益逾60餘億元、單季每股轉虧近3.8元後，再度出現單季赤字。

以2022年度營運表現來看，華碩全年品牌營收年減一成、為4,934.66億元，毛利率及營益率較前一年度下滑約7個百分點，分別下修至12.8％、2.1％。全年稅後純益年減67％、收斂至146.91億元，稅後每股純益19.8元，為2020年以來低點。

華碩董事會並決議擬將配發該年度現金股利每股15元，配息率約76％，維持優於同業之配發率和殖利率的股利政策。

在歷經兩個季度的大力清庫後，華碩至去年底時存貨金額已明顯降減至1,327.73億元，現金部位亦大幅提升至與2021年底的相當水位，顯見其清庫高峰期已過。華碩預計在今年上半年再去化100億～200億元的存貨，在第二季底時讓庫存水位回到健康狀態，同時隨著庫存的有感降低，於第一季下旬起拉升新產品的出貨比重，以推助第二季到下半年的產品組合優化、進而改善營運體質，並反映在毛利率的表現上。

展望今年上半年，華碩於10日的法說會中坦言，短期內仍將面臨消費及商用終端需求持續下探，與通路端過於保守的備貨意願帶來之雙重壓力影響，因此預估第一季品牌營收規模將以15％季減幅下滑，單季營運恐難轉正、但虧損將收斂，直至第二季隨營運體質改善，帶動營收回到上看10％的季增走勢後，將更進一步縮減虧損數字，並於下半年營收、獲利皆回到正數的成長正軌。