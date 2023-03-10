鞍鋼10日公布的4月份盤價，包括熱軋、冷軋、鍍鋅、無方向電磁鋼片、中厚板及線材等各項鋼品，每公噸都上漲人民幣300元，市場預期隨即公布的寶鋼4月份盤價亦可望全面大漲，此舉，市場預期，將牽動中鋼將於16日開出的4月份和第二季內銷盤價，全面大漲。

對於鞍鋼價格大漲，翁朝棟認為，以目前國際鋼價和原物料行情走強的趨勢，再加上各國都積極推動基礎建設，可望帶動用鋼需求增溫，因此鋼價不可能走弱，甚至下跌，只有繼續向上的表現。