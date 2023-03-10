中華電信表示，以客戶為中心的事業群推出更符合客戶需求的產品及服務，使得營收皆較去年同期增加，持續展現成長動能。

2月份資通訊整合專標案營收因大型專案入帳而倍增，IDC、雲端及資通安全營收年成長率皆達雙位數，包括5G企業專網在內的行動應用服務也因成長動能強勁，營收倍增。

行動業務延續成長動能，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收表現亮眼，整體行動服務營收年增5.6％，連續23個月成長。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）則年增3.1％，亦已連續23個月上揚。此外，受惠iPhone供貨穩定使銷售較去年暢旺，銷貨收入達雙位數成長。

固網寬頻業務在亦呈現上升走勢。「速在有禮」方案持續加速客戶跨階升速，帶動整體寬頻接取營收及數據網路營收雙雙攀升。寬頻ARPU持續維持成長動能，年增1.2％，自110年度起已連續26個月年成長。

截至112年2月為止，營收357.0億元、營業淨利為80.7億元、稅前淨利81.3億元及每股盈餘達0.83元，皆大幅超越財測目標。

截至2月底止，行動通信總客戶數達1,267.7萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續26個月成長，光世代寬頻用戶數為375.2萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300Mbps以上客戶達102.3萬戶，MOD客戶數則達205.6萬戶