和泰集團除本業車輛銷售，近年多角化跨足周邊價值鏈，在商用車部分，多年來和泰汽車代理HINO日野品牌以販賣車體底盤為主，為因應日漸成長之商用車市場，滿足顧客多元且各種客製化需求，跨足車體打造，成立和泰車體製造公司，並於今（10）日舉辦落成啟用典禮，正式跨足商用車的車體打造市場。

考量便利物流運輸需求，以及中台灣完備的車體供應鏈的優勢，和泰車體選擇設廠於彰化溪州，占地約為2萬坪。自2020年初即展開車體廠的籌備工作，2021年3月獲得公平會的審核通過後，考量車體廠成立所需之技術、人力，產業經驗，在2021年4月與長源汽車、鉅巃車體合資成立和泰車體製造公司，資本額為10億元(和泰汽車50％，長源汽車20％，鉅巃車體30％)。

為能更發揮生產製造及銷售專業分工的成效，和泰汽車於同年2021年8月轉投資4000萬元，成立和泰車體銷售公司，擴大和泰車體完成車的銷售業務，建構更完備的販賣及售後服務體制。

和泰車體可針對貨車與巴士進行改裝與客製化打造，貨車類包括「TOYOTA TOWN ACE輕型商用車」，供應帆布蓬柵式、常溫／保溫廂、冷藏／冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等；以及「HINO 5噸貨車」，產品型式有框式木床、常溫廂、冷藏／冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等。巴士類型有客運車體、特種車(捐血車、福祉車)、遊覽車等。

除了商用車車體打造，和泰車體工廠內設有國內車體廠首創的「新車檢驗線」，針對自家打造完成的新車，可以直接在廠內進行檢驗，大幅簡化以往經銷商必須將車輛駕駛至監理所驗車的繁雜手續，減少新車移動時間，進而提高領牌作業的便利性。

為支持和泰集團永續發展，善盡企業環境保護的心力，和泰車體與和潤企業攜手合作，利用廠區的屋頂進行太陽能的發電，以目前的建置裝置發電量可輸出約2799.5KW。

展望未來，和泰車體以成為國內車體廠的模範標竿為目標，發揮和泰集團的綜效，厚植TOYOTA、HINO品牌在台灣商用車市場的根基，全面提升車體製造的安全性及生產效率，以更高品質的商品，給予顧客最佳的用車體驗。