立委陳瑩媒合轉播車到偏鄉的台東縣成功鎮，營造原鄉部落版的戶外觀球加油pub。（民眾提供）

WBC2023世界棒球經典賽台中洲際棒球場開打，立委陳瑩今晚媒合轉播車到偏鄉的台東縣成功鎮，營造原鄉部落版的戶外觀球加油pub，周邊更設小市集，其中最吸精的是「吻瑩」啤酒，現場觀賽的居民高呼中華隊「穩贏的啦」！

陳瑩表示，全球關注的WBC2023世界棒球經典賽正如火如荼在台中洲際棒球場開打，原鄉族人或偏鄉居民就只能在家盯著小螢幕觀看轉播了，有鑒於此，成功鎮民代表陳婕妤與部落青年向她求助，希望能夠邀請部落族人共同觀看轉播賽。

為此，陳瑩媒合了衡昱電商公司贊助提供一輛轉播車，遠從台北開到台東縣成功鎮，將遙遠的台中洲際棒球場的經典賽拉到部落近距離大放送，活動除了邀請居民之外，也邀請了在地的棒球隊，一起來參與這場部落看世界經典賽事。

為勉勵在地基層棒球選手，承辦單位特別發放加菜金及麻糬，為在地的小球員加油。周邊更設置了小市集，民眾可以隨時補充食物和飲料。其中最吸睛的是「吻瑩」啤酒，陳瑩說，啤酒名稱與賽事正好相呼應，在現場觀賽的居民高呼中華隊「穩贏的啦」。

部落版的戶外觀球加油pub活動於10、11晚間6點到10點在成功鎮忠智里民活動中心轉播，歡迎熱愛棒球的朋友，到部落觀賞精彩賽事，一起熱血瘋世界棒球經典賽，為中華隊加油，前100名抵達現場的朋友可以獲得全世界限量的「吻瑩啤酒」1瓶。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！