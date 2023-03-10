台南市全臺首邑縣城隍廟的城隍爺，今天收到一封「訣別書」！林姓信徒來信表示「現在已經崇拜上帝」，「不跟你們來往」。廟方除將這封信PO在臉書粉專，還幽默地寫下「上帝的子民們～有信仰上心靈的寄託都是好事，不用特地寫信來跟我老闆報備，感恩。」貼文曝光後，網友笑稱是「與城隍老爺的訣別書」。

「真是數百年來頭一遭！」廟方表示，今天收到一封信，原本以為是廣告信，沒想到打開一看後，竟然是「訣別書」，信件中寫道「以前有在你們廟裡參拜，因為以前還沒有認識真正的上帝，因為現在已經認識了，現在已經崇拜上帝，林XX現在已經不跟你們來往」，真的是「什麼事、什麼人都有」。

不過，廟方也強調，台灣宗教多元，每個人都有自由信仰的權利，只要有心靈寄託都是好事，大家不用想太多。

此信PO上全臺首邑縣城隍廟的臉書粉專後，吸引數以百計的網友留言，有人說「搞不好城隍爺跟上帝是麻吉，然後一起訕笑這個憨弟子」、「怕上天堂被發現雙重國籍過不了海關，申請除籍」、「會不會要老闆跟他一起去信上帝」、「真是奇特的人，還要特地寄信告知」。