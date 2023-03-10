二膽守備隊陳姓上兵疑因為感情、債務等因素，穿著救生衣游到對岸，因體力不支，被大陸海警救起。媒體人黃揚明表示，由於他沒有攜帶槍彈，刑責會比較輕，但若超過6天，恐會判3年以下有期徒刑。

黃揚明今(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，如果是逃兵，分幾種狀況。如果他真的投向對岸，按照我們的「陸海空軍刑法」是要處死刑、無期徒刑 、10年以上的有期徒刑，罪是非常重的。但如果是無故離開營區，超過6天找不到，才會有刑責，因為該上兵沒有攜帶槍彈，相對來講，刑責會比較輕 。

黃揚明接著指出，軍方為何特別解釋他只帶走手機和錢包，強調他沒有帶槍彈。因如果有帶槍彈，是不同的刑責。沒有帶槍彈超過6天，要判3年以下有期徒刑，目前該上兵還有回頭是岸的機會，要趕快回營。目前他還是逾假未歸或是無故離營的狀態。

黃揚明點出，國防部長有提到該上兵有債務的問題，這就牽扯到軍中心理輔導的部分，可能要做一些加強。他認為，如果這個阿兵哥是個人問題，還算是小事，但如果牽扯到結構性的，比如軍中不當管教等一些狀況，國軍就要非常謹慎。