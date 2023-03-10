此外，大陸華東為合成樹脂主要市場，因應未來市場需求，長興加碼增資子公司長興材料工業（銅陵）公司1.5億元人民幣，並將購入現有廠區旁邊的土地，預留未來擴廠空間。

長興表示，近年陸續擴充產能，包括於大陸江蘇蘇州擴增乾膜光阻塗佈線、新建安徽銅陵合成樹脂廠，以及於高雄路竹建置特用材料新產能。其中，安徽銅陵廠於2021年投資設廠，占地約225畝，將分三期建設年產19.4萬噸合成樹脂，第一期投資約6.83億元人民幣，規劃年產6.8萬噸，預計最快2024年投產。

長興去年三大事業部門營收比分別為合成樹脂49.1％、電子材料27.2％、特用材料22.9％。其中，合成樹脂、特用材料主要市場在大陸，今年全面解封之後，預期中國大陸經濟復甦力道將逐漸升溫，需求可望穩定回升。

長興強調，除兩岸擴產外，海外生產基地馬來西亞廠合成樹脂出貨穩定增量，全球供應鏈轉移至東南亞的趨勢下，長興已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，也將審慎評估東南亞市場需求，於東協市場開發各事業部門業務。