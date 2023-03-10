自結前二個月合併營收285.5億元，EBITDA為57.3億元，營業利益28.0億元，稅後純益為17.7億元，稅後EPS為0.63元。

台灣大2月行動服務營收創近三年半來單月新高，年增率達7％，為103年以來最大單月增幅。除了5G滲透率持續提升，遊戲代理及漫遊收入均較去年同期成長，帶動智慧型月租用戶ARPU連21個月年成長，達4.8％。

在mo幣多等獨門專案拉高客戶忠誠度，以及長約期手機案推動下，月租用戶退租率連二月創歷史新低，僅0.65％。因此，電信服務收入已連續二個月達40億元水準，維持在三年歷史高點，加上電子商務營收兩位數成長，帶動2月份合併營收年成長12％。獲利方面，2月份電信營收成長擴大且成本控管得宜，合併EBITDA年成長5％，合併營業利益年增更達10％。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，與台灣之星的合併案在年前得到NCC核准後，台灣大與台灣之星董事會均已於2月24日通過新換股比例，每一股台灣之星普通股換發台灣大0.03260股普通股，預計發行股數亦由原本之2.82億股縮減至2.04億股，降低股權稀釋約3成。此合併案待公平交易委員會及證券主管機關之核准後，便可確定合併基準日。

今年世界行動通訊大會（MWC）聚焦5G加速、數位應用、金融科技、開放網路及虛擬創新共五大主題，台灣大哥大展現5G國際實力，為全台首家與工研院TIP Community Lab合作進行5G OpenRAN整合驗測，更是國內第一家將工研院TIP 標章列為選商條件的科技電信公司。

台灣大致力提供創新服務，提升用戶體驗，旗下品牌「OP響樂生活」新支線「OP遊戲玩家套裝」全台電信獨賣SONY PlayStation VR2次世代虛擬實境頭戴裝置，結合台灣大獨家影音和雲端遊戲內容、優質網路服務及完整銷售通路，提供玩家超沉浸遊戲體驗。

另外，在科技力即國力的時代，台灣大攜手AppWorks School，成立電信業界第一個全額補助、且保障就業的「攻城精英就業保證班」，同時推動「科技大神培育實習計畫」，延攬全球跨域科技人才，拓展超5G生態系，加速 Telco+Tech 科技事業成長。

在ESG方面，台灣大六度榮獲2023年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）評定為世界TOP 5％企業，位列全球電信產業前三名，持續發揮永續續航力。