北美史上最著名的「克朗代克淘金熱」即將迎來125周年，掏金熱的中心就在育空省道森市。（育空省旅遊局提供／陳祐誠傳真）

旅遊業經歷3年疫情低迷，各國旅遊逐漸復甦並積極拉攏外國旅客，加拿大育空省旅遊局疫情後第一個海外推廣站選擇台灣，擁有世界最大冰川、超越非洲的動物遷徙，以及每年高達240天、世界最長的可觀賞極光日，要以最強自然美景吸引台灣旅客造訪。

育空地區位於加拿大西北部，平均每年可賞極光日達240天，超過芬蘭、冰島，每年8月至4月中旬為最佳觀賞季節。適逢每11年一度的太陽周期巔峰即將來到，科學家預測2023年至2025年期間，是觀賞極光的絕佳時機。

育空省首府白馬市，提供多種極光旅遊行程供國際旅客預訂，包括可預約專人接送前往白馬市郊區，置身在暗黑的荒野大地觀看最炫目的極光的視覺爆擊；在昔日淘金者和捕獵者所使用的探礦者帳篷中，溫暖而從容等待極光的降臨，全方位欣賞光束在夜空中翻滾、由綠而黃再幻化為粉中帶藍所形成的魔幻彩虹簾幕；或是走進由燃木桶式烤爐加溫的烤麵包店，聆聽當地導遊講述一段段北境生活冰天雪地的冒險故事，並享用手工現做的噴香楓糖漿太妃糖甜點。

每年夏季，加拿大的北方航空（Air North）也提供包機，讓旅客在空中與極光伴飛2小時，以絕佳位置欣賞極光。

北美史上最著名的「克朗代克淘金熱」即將迎來125周年，掏金熱的中心就在育空省道森市，當年有10萬人從四面八方湧入，並為育空地區帶來一場重大的變革，被西方世界視為育空歷史的開端。

道森市至今該市的原始街道、木製人行道與古典建築，在在提醒著人們那段絕無僅有的淘金史盛況。育空地區也是加拿大當地原住民 Trondek Hwech'in 一族的家園，至今仍完善保存著數千年來傳承無數代的珍貴原住民文化，融合了淘金浪潮的衝擊與殖民主義的影響，形塑出獨一無二的育空人文風貌。

育空省旅遊局亞太市場開發經理Yas Yamamoto表示，育空地區有8成土地未被開發，保留其原始樣貌，且是全世界最好的觀賞極光地區，只是知名度不如北歐高。他說，極光只存在於極光帶，而育空省完美的被極光帶包覆，每年平均有240天可見到極光。

Yas Yamamoto說，想看極光並非前往極地都能看到，須要天空晴朗、沒有光害的環境，一年四季都有機會。由於極光多是綠色，色盲者無法觀賞，加拿大政府今年研發出特製眼鏡，免費提供讓色盲者也能觀賞極光。