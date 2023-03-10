美國目前正努力加速供應烏克蘭所需的武器，以協助其在與俄羅斯的戰爭中取得勝利。然而，烏俄戰爭暴露了美國難以擴大武器生產的問題，這些武器不僅需要為烏克蘭提供，也需要用於美國的自身的國防需求。儘管美國坐擁全世界上最大的軍事預算規模，每年超過8000億美元（近24.6兆新台幣）和最先進的國防工業，但美國長期以來一直難以高效地開發和生產武器，這些私人軍工企業複合體（MIC）雖然讓美國部隊在技術上超越了許多國家，但是出於成本和利潤導向考量，都未能拓展產能，加上傳統產業人才鏈斷鏈（金屬加工等）更是雪上加霜。隨著傳統戰爭（Conventional Warfare）重回世界舞台，整個西方集團都在考慮可能發生的大國戰爭時，正視軍工業能量不足的問題，確實是首要之務。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）9日報導，先前報導中我們談到了美國彈藥產能不足的問題，事實上，美國軍備生產速度緩慢的問題不僅限於提供給烏克蘭的武器裝備，也不只是是彈藥產能拉不上來的問題而已，還包含尖端武器系統也是。根據華府智庫戰略與國際研究所（CSIS）的防務專家坎西安（Mark Cancian）評估，美國軍企當前的生產速度，需要超過10年的時間才能替換UH-60黑鷹直升機機隊，幾乎需要20年才能填滿先進的中程空對空飛彈庫存，而替換美國航空母艦艦隊之前至少需要44年。

黑鷹直升機數位升級案正如火如荼中，型號為UH-60V，採全數位化儀表板系統。（DVIDS）

五角大廈對美國國防產業的分析顯示，該領域已經無法與第二次世界大戰時期相媲美的生產實力了，當時美國工廠生產出足以驅動全盟軍取得對軸心國勝利的飛機和武器。其問題部分歸因於冷戰後的整合，隨著軍費開支下降和軍職人員減少3分之1。

在預計不會發生任何主要國家之間發生衝突的情況下，美國聯邦政府歡迎了一波大規模軍企合併和收購浪潮，大幅縮小了軍工企業的規模。曾經每天都有1000個民間國防產業工作崗位消失。20世紀90年代，美國有51家主要的航空和國防承包商，而現在只有5家。飛機製造商的數量從8家減少至3家，同時90％的飛彈皆來自3個廠商。

產業專家表示，政府做事不可預測的軍事需求，以及由國防預算週期所決定的短期合約，進一步阻礙了私人軍事企業投資增加產能。由於像地對空飛彈或精準炸彈這樣的產品本身沒有商業市場，因此具有專業生產能力的公司無法依靠民間需求來維持生計。

官員們指出，生產滯後的原因還在於現今軍事裝備相對於二戰時期更加複雜，當時福特公司每小時可以生產1架飛機。現在武器通常需要大量電子零件和來自數十家或數百家工廠的零部件。例如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的F-35隱形戰鬥機，包含來自1,700家供應商的30萬個零部件。

福特（Ford）在二戰期間曾經達到每一個小時能製造出1架B-24解放者轟炸機，該機型由團結飛機公司（Consolidated Aircraft）所研製。（Lockheed Martin）

28 June 1945. Roll-out of the final production B-24M-30-FO (44-51928) at Ford's Willow Run Aircraft Plant, Michigan. 18,482 B-24 Liberator bombers were built. pic.twitter.com/H4Qqs9rNj3 — Ron Eisele (@ron_eisele) June 27, 2022

美國陸軍最近簽署了一份12億美元（近新台幣351元）的合約，由雷神公司再建造7個單位的國家先進地對空防禦系統。這些系統正在烏克蘭戰爭中使用，以防禦俄羅斯的飛彈和無人機攻擊，但它們需要再等待2年才能使用。

不只是這樣而已，傳統產業技術的流失也是一個巨大的斷層，自1979年達到巔峰以來，美國製造業的超過3分之1的工作崗位已經消失，超過700萬個工作崗位不復存在。國防部門的工作崗位也減少了3分之1。

通用動力公司賓州地區總經理史密斯（Todd Smith）說道，其鑄造155釐米砲彈的的斯克蘭頓工廠仍算是一個有吸引力的公司，部分原因是因為工資很有競爭力，但在一個傳統製造業技能（如金屬加工）短缺的經濟環境中，為其工廠找到合適的工人並不容易。「這仍然是一個挑戰，」