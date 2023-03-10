今（10日）午場比賽古巴強行逆轉巴拿馬後，中華隊成經典賽A組唯一尚未開胡的球隊，晚間7點交手義大利的比賽極為關鍵，中華隊推出具有豐富國際賽經驗的江少慶先發上陣，迎戰義大利右投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani），全力捍衛主場拚中華隊首勝。此外，經典女孩、女神林襄以及籃籃也在賽前透露「狠話」。

中華隊首戰對上巴拿馬，現場湧入2萬球迷，雖然中華隊惜敗，未能拿下首勝，但場邊經典女孩們的應援聲，依然響徹雲霄，更讓大聯盟官網記者記者摩納根（Matt Monagan）都忍不住直言：「現場聽起來就像一個15540人的管弦樂隊在你家客廳裡演奏。」

而今天中華隊對上義大利隊，派出江少慶先發，扛起重任全力捍衛主場拚中華隊首勝。此外，據《ETtoday新聞雲》報導，包括林襄、籃籃在內的經典女孩們也做好準備，打算再度以應援聲「讓世界看見台灣」，她們也透露，在遊覽車上已經狂嗑義大利麵，並且刻意沒有吃完，以讓義大利「吃不完兜著走」的雙關比喻，為中華隊加油。

事實上，昨晚經典女孩們在IG集結喊話，不只Yuri(陳怡叡)在IG上PO文，寫下：「我相信你們喔！，一直一直相信！不管遇到怎樣的難關，我們都會一直當你們最強最堅定的後盾」，隊友林襄也來按讚加油，寫下四個字「襄信你們。」為球員們加油。此外，林襄也以限時動態的方式，放上晚餐吃義大利麵的照片。