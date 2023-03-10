花蓮縣議會議長張峻指控，花蓮縣府執行勞動部安心即時上工計畫，立委傅崐萁服務處卻搞出「立委保證班」，「傅立委把縣府升格為行政院，佔據經費資源」，對此縣府與立委服務處都在晚間澄清，安心即時上工，預算、核定屬中央，立委有監督權責。傅立委服務處長陳文卿則認為這是不肖民代無端的抹黑、中傷攻擊，不值得回應。

張峻指控，區域立委本該是為花蓮向中央爭取建設和福利，找中央機關來會勘爭取經費，但他發現，花蓮立委傅崐萁把花蓮縣府當成行政院，讓服務處主任去找縣府各局處的科長、技士辦理基層會勘，等於是把花蓮縣政府所僅剩無幾的資源納為己用，跟地方議員搶縣府層級資源。

張峻也說，議會接到民眾陳情，花蓮縣府執行勞動部為疫情實施的安心即時上工計畫，傅崐萁立委服務處也能搞出「立委保證班」，找特定村里長索取安心上工的求職名單，且保證錄用，造成中央良善政策被縣府「球員兼裁判」、幫著立委收買人心，這種恩庇侍從的地方政治操作，犧牲了公共利益，連弱勢族群僅有的打工機會也被剝奪、被排擠，公平性全無，基層反彈聲浪不斷。

縣府晚間澄清：「安心即時上工計畫」，為中央政策中央預算中央核定，立委爭取名額，依法監督，合理合情合法。強調此計畫實際執行單位為勞動部各地區就業服務機構，縣府只是行政配合統籌單位，所有程序皆依相關規定辦理。各級民代各司其職，千萬不要因有心人士混淆是非，而受到指鹿為馬的不實言論所影響，申請當事人可向勞動部就業服務機構查證。

縣政府同時澄清，計畫流程為符合實施條件之民眾向公立就業服務機構申請登記，由就業服務機構推介符合資格者至用人單位，如縣府、鄉鎮公所及各級學校等，相關面試由用人單位執行，並代發工作津貼及防疫津貼，經費由中央補貼。

立委服務處長陳文卿表示，「安心即時上工 」中央預算、中央政策、中央核定，立法委員爭取名額，屬依法監督，這是合理、合情、合法，創造弱勢就業機會，理當是美事一樁！他痛斥，對於看不懂預算書，亦不了解中央地方權責，且長期欺壓善良百姓流氓管訓在案，亦涉貪污不肖民代、無端的抹黑中傷攻擊，不值得回應。