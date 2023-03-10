謝國樑表揚五位善心的公車駕駛員。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑表揚公車善心駕駛 持續推廣愛心公車服務

為感謝基隆市公車駕駛溫暖服務輪椅族與行動不便民眾，基隆市長謝國樑10日接見表揚五位市公車善心駕駛，稱許司機們處處為身障者著想，溫暖服務輪椅乘客，並希望透過與駕駛的意見交流反饋，成為日後政策參考，持續為基隆乘客提供溫暖有愛的服務。

謝國樑10日由公車處長陳新埤陪同，接見陳伯銓、曾胤傑、吳成鋒、許在國、張再成共五位市公車駕駛員，這五位駕駛員因為熱心服務輪椅族，態度熱忱，受民眾稱讚，故謝國樑決定要表揚司機，除發紅包獎勵肯定外，並聆聽駕駛服務心得與建議。

謝國樑感謝駕駛員們有愛與耐心，溫暖服務有需要的乘客，受到輪椅族朋友公開的感謝與讚許，這也激勵了市府與公車處來努力提供更周到的服務，希望在這溫暖有愛的城市中，照顧到民眾的需求。

謝國樑也提及，對於部分公車站位，因設置在斜坡段，是否能讓輪椅族順利上下車，會請公車處詳加考量改善，希望基隆市公車能繼續提供有愛又便利的溫暖服務。