潤隆去年度合併營收為24.85億元，營業毛利8.12億元，營業利益2.19億元，稅前盈餘1.56億元，稅後純益1.56億元，EPS為0.35元。

進入2023年，潤隆受惠新案遞延入帳效應，今年將有五大案完工，全年完工量可望大噴出，達300多億元，未來三年累計將有800億元新案完工，中長線業績成長無虞。

潤隆前年不少新案完工入帳，營收衝上百億大關，但去年有遞延完工問題，因此營收下降至24.86億元，年減約76％；前三季累計稅後純損0.63億元，EPS為-0.14元，主要是因為基隆大案「新橫濱-上野區A區」陸續遞延完工到年底才開始認列；直至第四季該案開始入帳，預計會到今年持續交屋。

潤隆去年第四季營收攀升到15億餘元，而「新橫濱」由於土地成本取得相對低廉、開發毛利率估計有5～6成，因此單季EPS貢獻度可望優於往年，單季獲利績效大幅提升，累計全年宣告轉盈，每股淨利達0.35元。

另外潤隆今天董事會，決議於6月13日召開股東會。