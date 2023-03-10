台泥2月合併營收73.06億元，年成長33.91％；亞泥2月營收62.41億元，年增52.2％。

台泥指出，集團非水泥事業的營收占比已有明顯提升，預期，今年能源事業對營運的獲利提升有助力。

另外，在水泥本業上，台泥認為，國內水泥市場的價量都可穩增長，因此，貢獻度還會比去年增加。

在大陸市場；台泥指出，從農曆春節假期過後，大陸水泥市場就在各項基建、工程陸續開工後，需求量比去年同期有明顯的放大，也直接帶動當地水泥價格的調漲。依目前的市況看，大陸水泥市場今年的景氣可望逐季恢復正常。

亞泥對於今年的營運是審慎樂觀的；亞泥指出，國內水泥價格維持在高檔，加上科技廠辦建案增加、前瞻計畫預算成長，且，各轉投資事業如嘉惠電廠等企業營運穩增長，預期今年的表現會比去年好。

至於在大陸市場，根據大陸水泥網統計，大陸全面解封，大陸各水泥廠的庫存已逐步下降，加上各地執行錯峰生產政策持續，且當地解封後基建工程復工率提升，水泥市場在農曆春節過後呈「價漲量增」。預期今年大陸市場的貢獻將會明顯增加。