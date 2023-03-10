Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國四大異端邪教攝理教、五大洋、嬰兒花園及萬民中央教會醜陋面，引發社會輿論譁然，女星李蒨蓉也看過這支影片，但播到第5集就不忍看下去，甚至失眠好幾天，更聯想到過去接觸宗教的詭異經歷，直喊：「如果出問題一定不是出在神佛，而是出在人心。」

李蒨蓉說多年前朋友帶她信教，所有人需穿同色系制服，且參加的聚會被劃分規模等級，若參加大型聚會，可在現場遙拜核心人物「師父」獲得福報，另外尚需要繳交會費、月費等奉獻金，但當時小孩還小，加上阿帕契事件後，缺乏演藝收入來源，只去了小型聚會幾次就中途離開。沒想到後來被友人情緒勒索：「沒關係，萬教歸一，但是某藝人因為不再拜師父，就發生了很多衰事！」但李蒨蓉直言該藝人是婚外情被偷拍，「難道師父會保佑他偷吃不被抓到？」

之後李蒨蓉因緣際會之下接觸基督教，連會堂都沒去過，卻常被邀去參加福音教會，這種場合通常用以募款、傳福音、帶領人信主，其實是一件好事，但該餐會每週就會辦一次，且辦在四星級飯店的幾十桌餐點，通通要教友買單，讓李蒨蓉驚呼：「如果是我在該教會壓力一定很大！」更離譜的是，教友們輪流上台表達感謝時，竟叫牧師「爸爸」，看到這裡，李蒨蓉已難以忍受：「我可以叫上帝天父阿爸，但要我認牧師做乾爸，總覺得怪怪滴」，還沒吃完飯便開溜。

而過沒多久，李蒨蓉就聽聞請她吃飯的姊妹被教會踢出去，理由是她捐款好百萬後，要求看帳而跟教會發生爭執，李蒨蓉對這種情況非常納悶：「如果一個教會的財務公開透明，為何會有不愉快，還把捐款人退會？」不過由於她並非當事人，不便多說什麼，但她得出一項結論：「世上宗教萬萬種，神愛世人、佛當慈悲，如果出問題一定不是出在神佛，而是出在人心。」