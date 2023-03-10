陸軍金門防衛指揮部二膽守備隊一名上兵於9日清晨點名時失聯，軍方緊急搜尋全島，今（10）日傳出他身著救生衣游到中國大陸後體力不支，被對岸海警救起，消息一出，引發各界熱議，PTT鄉民也好奇，外傳陳兵體力不佳，游泳20至30公尺就上氣不接下氣，想知道究竟是什麼誘因，讓陳姓上兵拚盡全力也要游往對岸？此外，也有人痛批：「真的扯爆了，一個體力不好的阿宅害慘大家」。

陸軍金門防衛指揮部指出，昨日早上烈嶼守備大隊二膽守備隊點名時一名陳姓上兵失聯，軍方緊急搜索全島，就連陳兵的父親也登島協尋。而今日上午金防部參謀長李其桓受訪時提到，家屬和二膽守備隊同袍皆表示，其實陳兵的游泳能力不佳，「平時游個20至30公尺就氣喘吁吁」，因此認為他游到對岸的可能性較低。

然而，稍早有消息指出，失聯34小時的陳兵已被尋獲，疑似穿著救生衣游泳到中國大陸，昨晚就被對岸海警救起，海巡表示，目前正積極與與中國大陸海警廈門第三支隊接洽，詳細案情仍有待進一步調查，軍方及海巡均不願多透露。

陳兵獲救的消息引發各界關注，PTT鄉民也狂問，「笑死還真的游過去了，是甚麼誘因讓體力不好的阿宅拼命游到對岸去啊？對岸有香噴噴的肉跟蛋所以拚了嗎」、「大海游泳跟游泳池完全不同等級，一不小心就只能在海上漂著等死，游泳至少要什麼等級的人才敢游到對岸？」

其他鄉民也紛紛留言，直說：「真的扯爆了，一個體力不好的阿宅害慘大家」、「笑死，弱雞還游泳過去」、「游過去到底要幹麻啦」、「會把他還給我們嗎？還是直接在當地升官」、「職業軍人體力不好還這麼拼喔？」、「永遠不要小看阿宅，給我肉」、「別說運氣差，運氣一般般的情況下都會死人的」。

不少人都好奇陳兵游泳到大陸的原因，有軍方人士透露，他疑似向多家銀行、地下錢莊借錢，後來無力償還，債主找上門恐嚇還錢，陳兵可能是因此才游往大陸躲債。