南投市67歲陳姓男子去年九合一選舉競選期間，向南投縣議員第1選舉區(南投市、名間鄉)6名候選人、南投市民代表第1選舉區2名候選人兜售「賣票」，佯稱掌握一定票數，可以每票500元至1000元代為向選民買票，均為候選人拒絕而未遂，南投地檢署偵結，將陳嫌依《公職人員選舉罷免法》提起公訴。

檢方指出，檢察官張姿倩接獲情資指揮法務部調查局南投縣調查站偵辦，發現張嫌有包攬投票行賄行為，在南投市區向6名南投縣第1選舉區議員候選人、南投市民代表第1選舉區2名候選人「賣票」，佯稱掌握一定票數，可以代為買票，日前持搜索票至陳嫌住處搜索，扣得札記、便條紙、手機等證物。

陳嫌包攬投票行賄行為，雖然遭候選人拒絕而未遂，不過已經違反《公職人員選舉罷免法》，檢方日前偵結，全案依包攬投票行賄未遂罪嫌提起公訴，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科100萬元以上、1000萬元以下罰金。