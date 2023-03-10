北大武山下有間「嵐咖啡館」，你點熱咖啡，老闆會附冰鎮試管，原來同泡咖啡用不同容器品嘗、會喝出不同口感。（謝佳潾攝）

許鎧琳說，他真的是「咖啡獵人」，因為他會四處去獵咖啡豆，在山嵐之中尋覓大武山下的咖啡風味。（謝佳潾攝）

「嵐咖啡館」點熱咖啡附冰鎮試管，是老闆許鎧琳（右）與妻子小嵐（左）的小巧思，也是「嵐」咖啡的終極追求，山下的風味，也是咖啡的風味。（謝佳潾攝）

北大武山下有一間「嵐咖啡館」，你點熱咖啡，老闆會附冰鎮試管，當下你可能會充滿疑惑，但隨後就會恍然大悟，原來同泡咖啡用不同容器品嘗、會喝出不同口感，這是老闆許鎧琳與妻子小嵐的小巧思，也是「嵐」咖啡的終極追求，山下的風味，也是咖啡的風味。

「嵐咖啡館」位在屏東縣泰武鄉要到北大武登山口的必經之路上，是返鄉青年許鎧琳與妻子小嵐一手打造的夢，從店名不難發現，是丈夫以妻子名字所命名，但從許鎧琳談起咖啡時的神情又會發現，原來「嵐」字意義深遠。

現年43歲的許鎧琳，高中時就離開部落求學，隨後北上工作，直到2013年33歲才回到部落，愛唱歌的他有歌手夢，但在接觸到在地咖啡產業後，從駐唱歌手變成了咖啡獵人，他笑說，以前不懂咖啡，現在有點專業。

許鎧琳從小就知道泰武鄉盛產咖啡，但除此之外一概不知，直到返鄉後發現部落長輩種咖啡、賣咖啡很辛苦，才開始投入幫忙，他從沖泡開始學，期間他發現「咖啡風味」很神奇，會因各階段的處理方式不同而有不一樣的風味，為此，他接著學烘豆、發酵、種植，透過追本溯源一步步走進咖啡的世界。

此外，許鎧琳還考取CQI咖啡品質鑑定師與SCA專業精品咖啡烘焙師的證照，開店至今10年，他尋找咖啡風味的腳步沒停過，他說，他真的是「咖啡獵人」，因為他會四處去獵咖啡豆，在山嵐之中尋覓大武山下的咖啡風味。

為讓消費者也能品嘗「山下風味」，許鎧琳在客人點熱咖啡時會附上冰鎮試管、玻璃杯還有分享杯，他說，用咖啡瓷杯能喝出香氣、用冰鎮試管能喝出口感，玻璃杯則能喝出層次，咖啡很有趣，連容器不同、喝到的風味口感也不同。